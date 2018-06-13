"Актуальное интервью" с главой индустриального парка "Великий камень"

35 резидентов, десятки новых предложений и гектары готовых площадей. "Великий камень" готовится к запуску производства первой продукции. Авторитетное издание назвало китайско-белорусский проект изумрудом будущего экономического роста. Кто из резидентов выкупает земли индустриального парка? Когда на рынке появится продукция с надписью "Сделано в «Великом камне"? Смотрите сегодня "Актуальное интервью" с главой индустриального парка Александром Ярошенко сегодня после "Панорамы".