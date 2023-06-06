"Актуальное интервью" с губернатором Мурманской области - 6 июня на "Беларусь 1"

Для белорусско-российского сотрудничества расстояние не помеха. Столица Арктики и наши интересы в Заполярье, Северный морской путь и белорусские терминалы в порту Мурманска, а также что важно учитывать отечественным производителям, чтобы успешно работать в этом регионе.