"Актуальное интервью" с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины смотрите в вечернем эфире

Сегодня в нашем эфире смотрите "Актуальное интервью" с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

Милорад Додик называет главу белорусского государства легендой и человеком мира, который в том числе сохранил мир для своей страны и своего народа. Александр Лукашенко был единственным лидером, поддержавшим сербский народ, когда в 1999 году НАТО бомбило Югославию без резолюции Совета Безопасности.

Жест и оказанную тогда помощь сербы помнят до сих пор. Республика Сербская категорически не поддерживает санкции, введенные против Беларуси и России.