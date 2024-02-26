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"Актуальное интервью" с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины смотрите в вечернем эфире
Сегодня в нашем эфире смотрите "Актуальное интервью" с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
Милорад Додик называет главу белорусского государства легендой и человеком мира, который в том числе сохранил мир для своей страны и своего народа. Александр Лукашенко был единственным лидером, поддержавшим сербский народ, когда в 1999 году НАТО бомбило Югославию без резолюции Совета Безопасности.
Жест и оказанную тогда помощь сербы помнят до сих пор. Республика Сербская категорически не поддерживает санкции, введенные против Беларуси и России.
Актуальное интервью с Президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком смотрите сегодня сразу после "Понятной политики".
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