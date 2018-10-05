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Актуальные подходы в психотерапии обсудили на форуме в Минске

Самые актуальные подходы в психотерапии обсудили сегодня в Минске ведущие психологи из пяти стран. Специалисты из России, Украины, Казахстана подготовили около полусотни докладов, чтобы поделиться своим опытом с коллегами и студентами Института психологии БГПУ. Кроме лекций, всех участников ждут мастер-классы в формате терапевтических групп, где начинающие психологи смогут побеседовать с опытными специалистами.

Конференция будет длиться до конца недели. Завтра с десяти утра продолжатся лекции и дискуссии. Можно зарегистрироваться и стать участником.

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