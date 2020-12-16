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Актуальные проблемы социальной политики и идеологии обсуждали в Академии управления при Президенте Республики Беларусь
Социальная политика и идеология в сфере образования, здравоохранения, а также подготовка высококвалифицированных кадров - эти темы стали главными сегодня во время обсуждения в Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
Еще один повод для такого круглого стола - празднование 30-летия вуза
Виктор Чуешов, завкафедрой Академии управления при Президенте Беларуси:
"Социальная политика является важнейшим устоем нашего белорусского государства. И то, что нам удается сегодня решать многие социальные проблемы, которые у нас существуют в области обеспечения здоровья людей, формирования достойного уровня образования, - они являются нашим достоянием, от которого мы сегодня не можем отказаться".
Оксана Щерба, начальник отдела Барановичского райисполкома:
"Любая практическая управленческая деятельность базируется на научных знаниях. Именно такие знания дает Академия управления при Президенте Республики Беларусь. Сегодня настоящему управленцу уже мало разбираться и знать направления конкретной работы своего предприятия, своей организации. Важно понимать, какое место эта организация занимает в системе государственных институтов гражданского общества. Важно понимать, какая стратегическая цель развития государства. Только так можно стать эффективным управленцем".
Отметим, результат работы круглого стола - это выработанные подходы в решении актуальных задач и проблем, которые в дальнейшем могут быть использованы при подготовке материалов к Всебелорусскому народному собранию.
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