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Актуальные проблемы юридического образования обсудили на международной конференции в Минске

Академия МВД делает упор на подготовку IT-специалистов для борьбы с киберпреступностью. О юридическом образовании сегодня шла речь на международной конференции в Минске. Среди участников и представители Казахстана. Мошенничество в интернете, киберпреступность и аферы с криптой - наиболее распространённые преступления сейчас в Беларуси и в странах СНГ. Для этих целей еще 4 года назад преподаватели с нуля создали три новые учебные дисциплины. Будущие правоохранители работают в даркнете, во время занятий получают реальную информацию и успешно раскрывают преступления уже во время преддипломной практики.

Как вы все знаете, у преступности нет границ. Мы сейчас объединяем науку, образование и практику для точечных усилий в раскрытии преступлений. Мы создали кафедру кибербезопасности - центр по раскрытию преступлений с криптовалютой. У нас это уже есть, у нас используется, наши коллеги тоже заинтересовались в этом опыте.
Акынкали Дарменов, начальник Карагандинской академии МВД Казахстана имени Б. Бейсенова
Нам сегодня очень важно, чтобы лейтенант, выйдя из стен академии, сразу мог приступить к своим обязанностям, будучи готовым и адаптированным к нынешней ситуации. И сегодня для этого нужна помощь других субъектов. Сегодня на конференции принимают участие 15 учреждений высшего образования.
Дмитрий Корзюк, замминистра внутренних дел Беларуси

В 2023 году Академия МВД начала взаимодействие с Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники. Отдельные технические дисциплины курсанты изучают в лабораториях БГУИР. И опыт белорусов интересен многим нашим коллегам, в том числе из Казахстана и России.

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