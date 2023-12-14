3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Актуальные проблемы юридического образования обсудили на международной конференции в Минске
Академия МВД делает упор на подготовку IT-специалистов для борьбы с киберпреступностью. О юридическом образовании сегодня шла речь на международной конференции в Минске. Среди участников и представители Казахстана. Мошенничество в интернете, киберпреступность и аферы с криптой - наиболее распространённые преступления сейчас в Беларуси и в странах СНГ. Для этих целей еще 4 года назад преподаватели с нуля создали три новые учебные дисциплины. Будущие правоохранители работают в даркнете, во время занятий получают реальную информацию и успешно раскрывают преступления уже во время преддипломной практики.
Как вы все знаете, у преступности нет границ. Мы сейчас объединяем науку, образование и практику для точечных усилий в раскрытии преступлений. Мы создали кафедру кибербезопасности - центр по раскрытию преступлений с криптовалютой. У нас это уже есть, у нас используется, наши коллеги тоже заинтересовались в этом опыте.
Нам сегодня очень важно, чтобы лейтенант, выйдя из стен академии, сразу мог приступить к своим обязанностям, будучи готовым и адаптированным к нынешней ситуации. И сегодня для этого нужна помощь других субъектов. Сегодня на конференции принимают участие 15 учреждений высшего образования.
В 2023 году Академия МВД начала взаимодействие с Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники. Отдельные технические дисциплины курсанты изучают в лабораториях БГУИР. И опыт белорусов интересен многим нашим коллегам, в том числе из Казахстана и России.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ