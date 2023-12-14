Актуальные проблемы юридического образования обсудили на международной конференции в Минске

Как вы все знаете, у преступности нет границ. Мы сейчас объединяем науку, образование и практику для точечных усилий в раскрытии преступлений. Мы создали кафедру кибербезопасности - центр по раскрытию преступлений с криптовалютой. У нас это уже есть, у нас используется, наши коллеги тоже заинтересовались в этом опыте.

Акынкали Дарменов, начальник Карагандинской академии МВД Казахстана имени Б. Бейсенова