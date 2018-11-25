Актуальные темы недели обсуждают в "Клубе редакторов"

Удастся ли выровнять по прошествии пяти лет Майданападающие показатели украинской экономики? И где аргументы тех, кто ратовал заэкспорт революции? Юбилейную тему обсуждают в "Клубе редакторов" и задаютсявопросом: почему государственноестроительство так дорого обходится его противникам? Бюджетный просчет независимойпрессы и прямая зависимость фейка от предполагаемой выгоды. Осенняя сессия "Клубаредакторов" - традиционно живая дискуссия о вечных и актуальных проблемах. В 15:30 на "Беларусь 1" смотрите повтор"Клуба редакторов". Также программу слушайте на Первом национальномканале Белорусского радио в 17:10.