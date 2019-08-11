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Актуальные темы сегодня в 9 вечера в "Главном эфире"

Когда дружба только крепнет. Вклад Китая в спортивную сферу белорусов. Британское сотрудничество с широким спектром направлений. О перспективах и планах на будущее. И когда белорусские яблоки нарасхват - хватит ли на всех? Актуальные темы смотрите сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".

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