Актуальные темы сегодня в 9 вечера в "Главном эфире"

Когда дружба только крепнет. Вклад Китая в спортивную сферу белорусов. Британское сотрудничество с широким спектром направлений. О перспективах и планах на будущее. И когда белорусские яблоки нарасхват - хватит ли на всех? Актуальные темы смотрите сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".