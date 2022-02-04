Актуальные темы уходящей недели обсудят эксперты "Клуба редакторов"

Параллельно с нагнетанием ситуации на наших рубежах не прекращаются и реальные провокации. Накануне мы рассказали о перехвате украинского беспилотника непосредственно над нашей территорией. И это даже не разведывательная операция, а спланированная провокация.



Такое мнение выразили эксперты "Клуба редакторов". Еще одна жаркая тема - реакция официального Киева. Так, посол Украины в Минске решил, что вправе оскорблять журналистов. И, конечно, нарушения закона здесь он не видит.



Когда Вашингтон отпустит военные вожжи в Донбассе? Роль учений "Союзная решимость" в безопасности региона, а также почему Канада в Беларуси увидела нарушение прав человека, а в своих протестах дальнобойщиков - насильственные действия над гражданами? Это и не только смотрите в "Клубе редакторов" после "Панорамы" на "Беларусь 1".

