3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Актуальные вопросы общественно-политической обстановки обсудили у Президента
Новая тактика беглых радикалов, предотвращенные теракты и обеспечение безопасности в стране. Президент сегодня собрал на совещание силовой блок, чтобы обсудить вопросы общественно-политической обстановки. Как видим, методы радикальной оппозиции становятся все изощреннее, в ход идут любые средства, чтобы накалить обстановку, создать угрозу жизни и здоровью людей. Пример тому - предотвращенные на прошлой неделе теракты в Минске и в воинской части в Печах, след которых ведет в BYPOL.
Потому все силы в стране сейчас брошены на то, чтобы сохранить мир и спокойствие на улицах наших городов. На совещании определили тактику дальнейших действий и пообещали вскоре озвучить новые факты и фамилии беглых инициаторов, которые продолжают прикладывать руку к раскачиванию ситуации внутри страны. Подробности совещания узнаем у Илоны Красутской.
"Режиссура из Варшавы"
Сбежавшие из страны деятели по весне активизировались: мол, пора, выходим на улицы. То есть вы выходите, а мы, сидя в Варшаве, будем вам рассказывать, “куда и когда идти". Прошлый четверг по задумке беглых радикалов должен был стать началом новой волны протестов в Беларуси.
Теракты предотвращены в Минске и Борисовском районе
Когда организаторы поняли, что массовка не соберется, кинули информационную бомбу в Сеть. Якобы власти в Беларуси организуют теракт. Это сообщение появилось в польском деструктивном телеграм-канале BYPOL. Силовики информацию к сведению приняли. А оперативная работа показала: теракты действительно готовятся. Подрывника-исполнителя вычислили, а след привел в BYPOL.
Совещание по вопросам общественно-политической обстановки в стране
Президент: Уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить обстановку в Беларуси
Контроль за ситуацией на внешнем контуре и обстановкой внутри страны не ослабевает. Тем более западные кураторы не прекращают попытки радикализировать ситуацию на улицах. Президент требует обеспечить людям спокойную жизнь и безопасность. Пристальное внимание правоохранителей будет сосредоточено на обстановке в столице.
Президент: Одни "бабки косят", а других "на вилы" бросают
А. Вольфович: Сбежавшие за границу организаторы протестов используют белорусов как пушечное мясо
Обеспечить спокойную и безопасную жизнь белорусов
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП