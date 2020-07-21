Актуальные вопросы развития Гомельщины Президент обсудил с активом региона

Возрождение Полесья - один из важнейших участков президентской работы. Сегодня Глава государства в Гомеле. Александр Лукашенко провел встречу с активом региона.



Ранее такое общение прошло в остальных областях и столице. Гомельская область одна из наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Последствия этой техногенной катастрофы для Беларуси оказались столь масштабными, что их успешное преодоление возможно только при условии системного подхода. Все эти годы госпрограммы, инициированные Президентом, и стали инструментом для реализации политики в отношении чернобыльских земель. Курс, взятый на реконструкцию и модернизацию, принес свои плоды. Жителям пострадавших земель сегодня есть где жить и работать.





Президент: Этот красивейший уголок Беларуси должен жить

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Я помню те далекие, можно сказать, по нашим меркам времена и совсем недалекие по меркам истории, когда нам, брошенным на произвол судьбы после распада Советского Союза, пришлось преодолевать, как у нас принято было тогда говорить, последствия чернобыльской катастрофы. Это были очень тяжелые времена. Они были тяжелы не только тем, что мы были босые, без штанов, голодные, не только потому, что у нас не было средств на то, чтобы тогда жить и существовать, проблема заключалась еще и в том, что мы не знали, как сделать лучше. Где-то на ощупь, где-то исходя из того небольшого опыта, который у меня был, где-то еще по каким-то причинам. Но я для себя принял решение, что этот красивейший, процветающий уголок не только нашей Беларуси, но и Европы, планеты нашей, должен быть и существовать. Мы его ни в коем случае не должны бросить на произвол судьбы, потому что я считаю и тогда считал, что очень трудолюбивые и порядочные люди живут на Гомельщине, их нужно поддержать.















Было непросто принимать решения по постчернобыльским регионам. И я помню, вырабатывая тактику с тогдашним губернатором Николаем Войтенковым, мы немало сделали для того, чтобы вас убедить в том, что здесь надо жить, что вас нигде не ждут, что там, куда вы уедете или куда вас зовут, будет не лучше. Вы меня послушались в большинстве своем, а те, кто уехали, кому посулили хорошую жизнь, в подавляющем своем большинстве вернулись обратно на родину. Наверно, один из важнейших участков моей президентской работы, вы это помните, возрождение Полесья".

Время доказало, что решение не идти по пути бездумной приватизации госсобственности было правильным. Хотя в 90-е была остановлена работа многих предприятий. Все свободные средства вкладывались в развитие промышленности и создание новых рабочих мест. Теперь товары с маркировкой "Сделано в Беларуси" конкурируют на мировом рынке. Одних только продуктов питания наша страна экспортирует ежегодно на миллиарды долларов. В итоге сохранились трудовые коллективы, профессиональные компетенции специалистов и производственные школы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Лишь только потому, что мы смотрели на развитие своей экономики, промышленности, давали возможность нашим людям заработать. Небогато живут люди, и вы не богатые, вы не олигархи российские, я это прекрасно понимаю. Мы не такие богатые, как они. Но мы знаем, как жить, и мы живем на своей земле. Если бы мы такую политику (мы ее по-научному называем социально ориентированной) народную не проводили, нас бы сегодня в этом зале не было. Проводили бы, как обычно, здесь, совещания и собрания другие люди, если бы еще такой уютный зал удалось сохранить. Жили бы у черта на куличках, как это было всегда, нас бы одевали в лапти, ходили бы без штанов, запрягали в телегу и погоняли бы кнутом. Но мы тогда, сжав зубы, перетерпели, особенно здесь, на чернобыльской земле, выдержали. Я бы не сказал, что сегодня они хотят заменить власть в Беларуси. Надо расшатать".

Президент о возрождении предприятий

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Промышленность региона тогда, в середине 90-х, и сегодня - небо и земля, хотя есть над чем работать, мягко говоря. Все промышленные предприятия или простаивали, или работали ни шатко ни валко. Вокруг БМЗ, Мозырского МПЗ, Гомсельмаша, других крупных ваших заводов, в том числе фосфорного, крутились сотни жуликов. Чтоб вы знали, в 90-х предприятия нашей страны были уже разделены - что-то своим, кто во власти был, что-то в основном в России, немного западники. Все было поделено. И если бы тогда вы не рискнули, избрав Президентом нынешнего Президента, уже давно это было в частных руках. И гарантирую вам, что на Гомсельмаше, к примеру, мы бы уже не говорили, что там надо выпускать современные комбайны на газомоторном топливе.



Мы возродили не только Гомсельмаш. У этого предприятия много проблем, я знаю, только свет начал загораться в их окнах на Гомсельмаше в этом и в прошлом году, проблем еще много, но они делают самые современные комбайны. Это я знаю лично, потому что по каждой марке комбайна давалось мое поручение, я их проверял в поле. Наши люди умеют делать все. Надо какое-то время и побольше дисциплины и ответственности".

Сегодня в Гомеле распахнула свои двери поликлиника-новостройка. Для местных жителей это долгожданный объект. Этот современный высокотехнологичный медицинский комплекс включает отделения для детей и взрослых. Первое работает с 2014 года. А поликлиника для взрослых будет обслуживать 40 тысяч человек сразу трех микрорайонов областного центра.

В Гомеле открылась новая поликлиника

Гомельчане об открытии новой поликлиники:

- Вообще, это классно, конечно. Все-таки Гомель - это большой центр,поэтому все, кто здесь проживает, рады. Будет круто. Надеюсь, все перестанем резко болеть.

- Ну да, конечно, детскую (поликлинику - прим.) открыли, теперь очень хорошо так расстраивается район, поэтому поликлиника очень нужна.

- Очень удобно, ненадо на общественном транспортеехать,от нашего домаможно пешком дойти.







Президент поблагодарил медиков за работу в период подъёма заболеваемости коронавирусом

На открытие знакового объекта приехал и Президент страны. Александр Лукашенко оценил возможности поликлиники и поговорил с персоналом. А для них созданы плюс полторы сотни новых рабочих мест! Самое главное - новейшим оборудованием смогут пользоваться жители не только этого, но и других районов Гомеля по направлению врача. Таким образом, центральная поликлиника станет экспериментальной площадкой по созданию центров коллективного пользования. Торжественного открытия комплекса местные жители действительно ждали. Ближе к середине дня у поликлиники собрались сотни людей. Добрые слова прозвучали и в адрес строителей, и в адрес медиков. Отдельно Глава государства отметил отличную работу врачей в сложный эпидемиологический период.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Основной упор - здравоохранению. Основная забота - это лечение людей. И не было бы счастья, да несчастье помогло: вот эта пандемия нас подстегнула к этому. Должен вас поздравить. Вчера мне доложили, что вы не просто выходите из этой проблемы, а с ней справились. Вчера уже на вечер у вас было пневмоний всего за сутки 53. Это уже практически ничто. Значит, мы справились. И это благодаря тому, что мы уделяли серьезное внимание системе здравоохранения. Мы не закрыли инфекционные больницы, мы имеем хорошее медицинское образование. Мы вот этих вот красавцев (девчонки в основном, врачи) - их надо благодарить за то, что в тяжелейших условиях без вакцин, без лекарств, неизвестная болезнь - они научились лечить больных. Это подвиг, понимаете? А все говорят, что у нас здравоохранение плохое, врачи никакие, образование медицинское никакое. Если бы этого не было, нас бы штабелями складывали, как это было в продвинутых Италии, Испании, Франции, Великобритании и Америке. У нас это не произошло только потому, что у нас есть армия толковых людей в белых халатах, которые смогли победить эту болезнь.