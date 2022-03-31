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Марина Шкроб рассказала о том, что происходит с ценами на лекарства в Беларуси
Медицина всегда готова к любым вызовам. Это ярко показала ситуация с коронавирусом. Медики уже точно знают алгоритмы развертывания коек и поэтому постепенно, возвращаясь к плановому режиму работу, уверены, если придет очередная волна COVID-19 - Беларусь справится. Об этом в эфире программы "Скажинемолчи" заявила акушер-гинеколог, депутат Палаты представителей Марина Шкроб подчеркнула, что несмотря на спад заболеваемости, любое расслабление граждан не пойдет на пользу. Поэтому не стоит забывать о мерах профилактики. Поговорили с гостем программы и о том, зависит ли белорусская медицина от иностранного оборудования и что происходит с ценами на лекарства?
Из-за чего в наших медицинских вузах ажиотажный конкурс на стоматологию и фармацию, а не на лечебное дело? Почему оптимальный женский возраст для рождения первого ребенка 23 года? Насколько важен возраст отца? Полную версию интервью акушера-гинеколога Марины Шкроб смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1". Следить за проектом можно и в телеграм-канале "Скажинемолчи".
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