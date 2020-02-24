3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Акварель - самый богемный принт сезона
Пожалуй, самый богемный принт сезона - акварель. Размытые краски, деликатные узоры, чаще всего благородно-нежная палитра. Хотя встречаются и неожиданно-взрывные, но при этом плавные переливы.
Лучше всего акварельная роспись выглядит на легких атласных поверхностях. Дизайнеры явно вдохновлялись роскошными шелковыми нарядами прошлого в технике батик.
Цветы и акварель - очаровательный союз. Небанальный вариант флористического рисунка напоминает полотна художников. Такие платья насквозь пропитаны романтикой.
Искусство батика (росписи по ткани) развивается тысячи лет. Распространилось по миру оно по Великому шелковому пути: нежнейшая ткань из Китая ценилась на вес золота, а также идеально подходила для нанесения красок. Особенно бурное развитие батик получил в Японии и на острове Ява. Оттуда голландские купцы с XVII века доставляли удивительно живописные ткани в Европу.
Антиобраз
Платье в цветочный принт достаточно универсально, однако это не значит, что его можно сочетать со всем подряд. Спортивный укороченный, облегающий пуховик совсем не красит платье. Черные колготы и белые ботильоны визуально дробят и укорачивают длину ног.
Образ первый: вечерний
В образе на выход сочетаем платье с классическим пальто и традиционными черными лодочками. Романтичное платье в цветочек и классическое черное пальто находятся на разных стилистических полюсах, однако их можно объединить. Мы сделали это с помощью игривого декора на пальто и жемчужного ободка. А персиковая сумочка поддерживает цветовую гамму платья.
Образ второй: повседневный
Повседневный комплект составляем на основе тех оттенков, которые содержит само платье. Это персиковая, бежевая и оливковая пастель. Обязательно выбираем оверсайз-пуховик, чтобы не замерзнуть и использовать прием многослойности, т.е. чтобы поддеть свитер или свитшот. Добавляем элементы кэжуал: сумка-шоппер, шапка-бини и грубые ботинки.
Вывод
Романтичное платье плюс куртка с капюшоном и опушкой - провинциальный образ. Во время культурного выхода акварельное платье должны сопровождать подходящее пальто и туфли. На каждый день подойдут и укороченный пуховик, только не спортивный и актуального кроя.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все