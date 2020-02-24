Акварель - самый богемный принт сезона

Пожалуй, самый богемный принт сезона - акварель. Размытые краски, деликатные узоры, чаще всего благородно-нежная палитра. Хотя встречаются и неожиданно-взрывные, но при этом плавные переливы.



Лучше всего акварельная роспись выглядит на легких атласных поверхностях. Дизайнеры явно вдохновлялись роскошными шелковыми нарядами прошлого в технике батик.



Цветы и акварель - очаровательный союз. Небанальный вариант флористического рисунка напоминает полотна художников. Такие платья насквозь пропитаны романтикой.



Искусство батика (росписи по ткани) развивается тысячи лет. Распространилось по миру оно по Великому шелковому пути: нежнейшая ткань из Китая ценилась на вес золота, а также идеально подходила для нанесения красок. Особенно бурное развитие батик получил в Японии и на острове Ява. Оттуда голландские купцы с XVII века доставляли удивительно живописные ткани в Европу.





Антиобраз

Платье в цветочный принт достаточно универсально, однако это не значит, что его можно сочетать со всем подряд. Спортивный укороченный, облегающий пуховик совсем не красит платье. Черные колготы и белые ботильоны визуально дробят и укорачивают длину ног.

Образ первый: вечерний

В образе на выход сочетаем платье с классическим пальто и традиционными черными лодочками. Романтичное платье в цветочек и классическое черное пальто находятся на разных стилистических полюсах, однако их можно объединить. Мы сделали это с помощью игривого декора на пальто и жемчужного ободка. А персиковая сумочка поддерживает цветовую гамму платья.

Образ второй: повседневный

Повседневный комплект составляем на основе тех оттенков, которые содержит само платье. Это персиковая, бежевая и оливковая пастель. Обязательно выбираем оверсайз-пуховик, чтобы не замерзнуть и использовать прием многослойности, т.е. чтобы поддеть свитер или свитшот. Добавляем элементы кэжуал: сумка-шоппер, шапка-бини и грубые ботинки.

Вывод