Аквацентр "Лазурный" в Гродно распахнул свои двери после масштабной реконструкции

В Гродно после масштабной реконструкции открыли спортивно-оздоровительный комплекс "Лазурный".



Первый крытый бассейн города, возведенный в 1972 году, долгие годы был закрыт. Теперь на его месте заработал современный объект для спорта и отдыха. В комплексе действуют взрослый и детский бассейны, водные горки, джакузи и просторная SPA-зона. Предусмотрены условия и для людей с ограниченными возможностями.

Как рассказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Константин Бурак, в 2023 году было принято волевое решение вернуть объект в собственность города и поставить его вновь на службу людям, чтобы он работал по своему первоначальному предназначению. "Результат прекрасный. На это было потрачено 24 млн рублей. Сумма, конечно, значительная, но результат несоизмеримо выше, потому что это прямая инвестиция в здоровье наших людей", - подчеркнул Константин Бурак.

Марафон подарков к 7 Ноября по традиции охватил крупные города и небольшие населенные пункты страны. Главное, что все открытия ориентированы на поддержку и развитие регионов.