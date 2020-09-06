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Альберт Лиханов: Беларусь для России - самая любимая сестра

Сегодня пытаются столкнуть две братские страны. Но Беларусь для России - самая любимая сестра. Не разрушать славянские связи призывает глава международной ассоциации детских фондов Альберт Лиханов.

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