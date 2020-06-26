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Алег Дзячэнка: Няма большай каштоўнасці, чым суверэнная і незалежная Беларусь
Алег Дзячэнка, прарэктар па вучэбнай рабоце Магілёўскага ўніверсітэта імя Аркадзя Куляшова, член Савета Рэспублікі ад Магілёўскай вобласці: “Няма большай каштоўнасці, чым суверэнная і незалежная Беларусь. Больш за два стагоддзі мы шлі да незалежнасці. Усякае было на гэтым шляху - гісторыкі добра ведаюць пра гэта. Але ў складаных эканамічных і палітычных умовах наш народ пабудаваў дзяржаву. Падкрэслю, нацыянальную дзяржаву. Дзяржаву беларускага народа. Дзяржаву, у якой вольна сябе адчуваюць прадстаўнікі больш за 100 этнічных і нацыянальных супольнасцяў. У нас дзве дзяржаўныя мовы (у 1920-х было чатыры). І сёння ад кожнага з нас залежыць, захаваем мы Суверэнітэт - вялікую каштоўнасць беларускай нацыі ці не. Таму не трэба беларусам плясаць пад дудкі замежных кансультантаў і глядзець на тое, што гэтыя дзядзькі там падумаюць пра нашы ўнутраныя палітычныя справы. У нас ёсць свая дзяржава, краіна для жыцця, і мы самі вырашым, як далей развіваць нашу эканоміку, палітыку і грамадства”.
Источники: http://zviazda.by
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