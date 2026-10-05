Александр Кадлубай: Учителя должны быть интереснее ИИ и смартфона

Учитель во все времена был источником знаний, но прогресс не стоит на месте, и сегодняшняя школа уже совершенно другая, нежели чем 20 лет назад. О главных вызовах, которые стоят перед современными учителями, поговорили с заместителем министра образования Беларуси Александром Кадлубаем в "Актуальном интервью".

"Бытует мнение об изменении роли педагога, и сегодня оно так и происходит. Если кто-то говорит, что учитель ранее был исключительно транслятором фундаментальных или прикладных знаний, это тоже не совсем так, поскольку он своим примером воспитывал учеников, показывал отношение к событиям, формировал личность. Сегодня в мире развивающегося искусственного интеллекта, технологий, можно однозначно говорить, что на первый план у педагога выходит роль как навигатора образовательного процесса, который выстраивает и помогает учащимся не только получать знания, но и ориентироваться в них, понимать процессы, их закономерности, давать им оценку, критически мыслить и формироваться как личность. Воспитывать - ключевое в парадигме образования, которое включает в себя обучение и воспитание", - выразил мнение замминистра образования Беларуси.

Александр Кадлубай

Гость интервью отметил, что в ближайшую пятилетку вызовами для педагогов будут развитие технологий. Учителя, считает собеседник, должны быть интереснее искусственного интеллекта и смартфона, должны уметь восстанавливаться, противостоять профессиональному выгоранию. "Но главный вызов не только на пятилетку, но и дальше, - максимально сохранить в образовательном процессе человеческое, которое должно стоять впереди любой технологии и искусственного интеллекта", - заключил Александр Кадлубай.

Главное фото: magnific.com