Александр Каргин: Восток и Африка являются новыми клондайками

Мост Беларуси с арабским миром - именно так глава Арабского парламента Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи оценил историческую значимость подписанного в Минске Меморандума о взаимопонимании между Национальным собранием Беларуси и Арабским парламентом 20 июля 2026 года.

Эксперты-аналитики картину увидели еще шире. Подводя итоги визита представительной делегации Лиги арабских государств, они назвали подписание документа стратегическим шагом Беларуси на глобальный юг. Договоренности на высшем уровне и такой доверительный диалог с Оманом, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром, Алжиром, другими странами для арабского мира показательны. Внимание к белорусскому государству - эффект и обратная связь от активного движения Беларуси на Ближний Восток и в страны Африки.

"Сегодня этот регион динамично меняется, там есть спрос на белорусский экспорт. Регион устремляется в Африку, и здесь тоже есть возможности для Беларуси. Кроме того, сегодня арабский мир пересматривает своих партнеров, ведет аудит своей внешнеполитической стратегии. Это связано с войной США и Израиля против Ирана. Сегодня прогнозируем, что страны будут диверсифицировать своих партнеров, а это для Беларуси удобный момент для активизации связи и развития созданного потенциала", - считает аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов в специальном репортаже.

Александр Каргин, востоковед, политолог (Россия):

"Восток и Африка - новый клондайк. Дело не только в нефти или каких-то полезных ископаемых, а в людских ресурсах. Ближний Восток и Африка являются перспективными регионами, в рамках которых возможно всестороннее развитие в плане миграции, демократии и торговли. Это огромные рынки сбыта, в отличие от европейского рынка услуг и экономики, которая потихоньку сдувается".

Особенно, отметил эксперт, на Ближнем Востоке активно растет комфортный сервис - те же Арабские Эмираты и Саудовская Аравия давно превзошли Европу, и тот, кто первый застолбит место для себя на Востоке, тот и победит.

Главное фото: magnific.com