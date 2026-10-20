Александр Кохно рассказал, как продвигается работа по электрификации транспорта на Минщине
Сегодня в Жодино работают 14 электробусов. В перспективе в 2026 году добавить еще четыре единицы, заявил гендиректор ОАО "Миноблавтотранс" Александр Кохно в "Актуальном интервью".
Электрификация транспорта в ближайшее время произойдет между Минском и Смолевичами и между Минском и Фаниполем. Пока рассматривается вопрос о получении пяти электробусов для опытной эксплуатации.
Запас хода у автобусов нового поколения комфортный, но в любом случае ему необходима подзарядка, поэтому развитие пригородного электротранспорта непосредственно связано со строительством зарядных станций.
"В Смолевичах планируется строительство базы, на которой будут размещены 10 зарядных станций ночной зарядки и одна сверхбыстрая зарядка пантографного типа, которая сможет между рейсами проводить дозарядку электробуса", - отметил гость интервью.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2026 г. № 405 скорректирована Программа создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей. В документе говорится, в частности, сколько будет установлено зарядных станций. Всего их будет 21 штука.
"В 2026 году мы приступим к строительству базы. Основная работа - подвод высокой стороны электричества, в 2027 году построят и обустроят производственную базу для зарядки, обслуживания, эксплуатации и хранения", - поделился Александр Кохно.