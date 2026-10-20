Александр Кохно рассказал, как продвигается работа по электрификации транспорта на Минщине

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Сегодня в Жодино работают 14 электробусов. В перспективе в 2026 году добавить еще четыре единицы, заявил гендиректор ОАО "Миноблавтотранс" Александр Кохно в "Актуальном интервью".

Электрификация транспорта в ближайшее время произойдет между Минском и Смолевичами и между Минском и Фаниполем. Пока рассматривается вопрос о получении пяти электробусов для опытной эксплуатации.

Запас хода у автобусов нового поколения комфортный, но в любом случае ему необходима подзарядка, поэтому развитие пригородного электротранспорта непосредственно связано со строительством зарядных станций.

Александр Кохно

"В Смолевичах планируется строительство базы, на которой будут размещены 10 зарядных станций ночной зарядки и одна сверхбыстрая зарядка пантографного типа, которая сможет между рейсами проводить дозарядку электробуса", - отметил гость интервью.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2026 г. № 405 скорректирована Программа создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей. В документе говорится, в частности, сколько будет установлено зарядных станций. Всего их будет 21 штука.

"В 2026 году мы приступим к строительству базы. Основная работа - подвод высокой стороны электричества, в 2027 году построят и обустроят производственную базу для зарядки, обслуживания, эксплуатации и хранения", - поделился Александр Кохно.