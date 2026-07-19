Александр Малинин выступит на "Славянском базаре в Витебске"

19 июля - официальная церемония закрытия "Славянского базара в Витебске". XXXV Международный форум искусств в этом году самый масштабный за всю историю. В городе на Западной Двине собрались 52 страны и почти 7 тыс. гостей. В программе - более 10 сольников.

В Концертном зале "Витебск" - долгожданная встреча с музыкальной классикой. На сцене - исполнитель романсов, баллад и народных песен, который впервые вышел на сцену "Славянки" в 1998-м. Речь о народном артисте России Александре Малинине.

На сцене филармонии участников фестиваля встречает также еще один мэтр эстрадного искусства - популярный российский музыкант, композитор и певец Дмитрий Маликов с программой "Вне времени".

19 июля в 20:00 на сцену КЗ "Витебск" выйдет исполнительница русского шансона Ирина Круг.