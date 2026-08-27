Европа устала от украинских беженцев. Их запросы растут, преступность увеличивается, а экономика задыхается. Почему изменилось отношение к вынужденным переселенцам, рассказал эксперт политолог, экономист (Россия) Александр Роджерс.

"Беженцы "едят" бюджетные деньги, сидят на шее у государств, почти никто не работает. Они получают пособия, им оплачивают жилье. Кроме этого, украинские беженцы сильно криминализированы, вовлечены во всякие незаконные схемы. У них промыты мозги, что им все должны, поэтому ведут себя вызывающе, по-хамски", - отметил российский экономист.

К слову, местные жители работают весь день и только по вечерам выходят отдохнуть, а "чужаки днем и ночью тусят по клубам, ничего не делают, ходят по улицам, завернувшись во флаги, качают права". Это, подчеркнул Александр Роджерс, естественно, вызывает недовольство.

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