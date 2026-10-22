Александр Тищенко: Белорусский транспорт стал приоритетной целью для ВСУ в Брянской области

ВСУ целенаправленно бьют по мирным людям, и атаки в Брянской области прямое тому подтверждение.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности, прокомментировал удары по белорусскому транспорту в Брянской области.

"Вне всяких сомнений, что белорусский транспорт становится для украинских Вооруженных сил приоритетной целью на трассах Брянской области, - отметил он. - И с нашей стороны уже многократно было заявлено, что безопаснее перемещаться не через Брянскую область, а через Смоленскую. Есть очень много вариантов, но тем не менее и водители, и работодатели иногда в целях экономии 400 рублей или нескольких часов выбирают более короткие маршруты через самые опасные зоны".

По словам эксперта, в результате возникает несопоставимый риск по сравнению с той небольшой выгодой, на которую рассчитывают водители или перевозчики, а также серьезные проблемы.