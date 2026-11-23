Александр Турчин представил коллективу Аппарата Совета Министров и профильным ведомствам нового вице-премьера - Александра Ломского. Он будет курировать вопросы, прежде всего АПК. До сегодняшнего дня занимал должность помощника Президента - инспектора по Брестской области.

Также глава правительства поблагодарил за работу бывшего вице-премьера Юрия Шулейко. Теперь он будет курировать создание крупного агрохолдинга в Гродненской области.