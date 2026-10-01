Александр Вольфович оценил подготовку офицерского состава в 120-й бригаде

В Беларуси продолжается проверка боеготовности. В соответствии с замыслом, утвержденным главой государства, все структуры военной организации проходят мониторинг выполнения задач по предназначению. На неделе внезапно был поднят один из батальонов 120-й гвардейской механизированной бригады. Гвардейцы выполняют нормативы по огневой подготовке. Основное внимание в этой проверке сотрудники Госсекретариата Совбеза уделяют подготовке офицерского состава.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:

"Люди хотят показать результат, стремятся показать результат, но это тоже, наверное, немаловажный фактор морально-психологического состояния. Как настроен личный состав к выполнению задач, как готов личный состав защищать свою родину в тяжелые моменты, если это будет такое. Поэтому на это обращается внимание. Кроме того, при проведении мероприятий, контрольных занятиях на тактической подготовке мы обращаем внимание, как внедрен в программы боевой подготовки опыт специальной военной операции. Как на это реагирует руководство вооруженных сил, руководство бригады, какими новыми способами и формами владеют военнослужащие, это тоже оценивается. Будет сделан комплексный анализ боевой готовности, способности механизированного батальона выполнить стоящие перед ним задачи уже в боевой обстановке".

Наблюдая за тренировкой армейцев, Александр Вольфович отметил слаженность и обученность военнослужащих. Экипажи уверенно владеют вооружением боевых машин, личным оружием.