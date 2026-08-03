Александр Занимон о фиксации нарушений камерами: Окончательное решение принимает сотрудник ГАИ

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В Беларуси системы автоматической фиксации нарушений начали выявлять случаи управления автомобилем без пристегнутого ремня безопасности и с использованием мобильного телефона. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси Александр Занимон в "Актуальном интервью".

По его словам, принцип работы системы тот же, что и при фиксации превышения скорости. "Но кроме скоростного режима, мы уже достаточно продолжительное время работаем с другими нарушениями: это участие в дорожном движении, не имея разрешения на допуск, фиксация нарушений правил проезда на сигналы светофора перекрестков, нарушение требований знаков, правил остановки и стоянки - перечень достаточно большой, и он будет увеличиваться", - отметил Александр Занимон.

quote По всем таким зафиксированным фактам все равно окончательное решение о привлечении к ответственности принимает сотрудник Госавтоинспекции. То есть все факты просматриваются сотрудниками, чтобы убедиться, что действительно есть нарушение. Александр Занимон

Он также рассказал, как решается вопрос, если за рулем был не владелец автомобиля: "Законодательство предусматривает единый порядок для всех нарушений. И в этом случае мы, конечно же, выносим постановление в отношении собственника транспортного средства. Но в любом случае у гражданина есть возможность обратиться в подразделение ГАИ по месту жительства и предоставить сведения о том, что автомобилем управлял в этот момент не он, а его знакомый, родственник. И в этом случае постановление однозначно утрачивает силу, в дальнейшем административный процесс ведется в общем порядке, в рамках которого устанавливается, кто все-таки находился за рулем транспортного средства конкретно в тот промежуток времени".

"Если говорить об определении участков или мест, где будут использоваться средства автоматической фиксации, как отметил сотрудник ГАИ, исходят из аварийности на том или ином участке дороги. "В тех случаях, когда мы отмечаем какой-то всплеск или увеличение аварийности, в этом случае мы говорим о необходимо установить средства фиксации там на определенный промежуток времени", - отметил Александр Занимон.

По его данным, ежедневно в Беларуси порядка 700 мест подвергается контролю системы автоматической фиксации. "Это и скорость движения, и нарушение правил остановки и стоянки, правила проезда пешеходных переходов, красный сигнал светофора и так далее", - заключил замначальника главного управления ГАИ.

Таким образом, система автоматической фиксации в Беларуси продолжает расширяться, а контроль за соблюдением правил дорожного движения становится более комплексным. При этом окончательное решение о привлечении к ответственности всегда остается за сотрудниками Госавтоинспекции.