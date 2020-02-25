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Александр Авдевич готовится дважды обогнуть земной шар на ручном велосипеде
О путешествии без границ. Белорус-колясочник готовится дважды обогнуть земной шар на ручном велосипеде. Александру Авдевичу 34. Он уже побывал в 12 странах Европы: в 2016 году на хендбайке добрался из Минска до Португалии за 78 дней. К предстоящему путешествию, которое стартует ровно через месяц, еще идет подготовка. С романтиком-авантюристом лично пообщалась Светлана Чернова и узнала детали маршрута.
Дважды обогнуть земной шар на ручном велосипеде
Этим видео на своем YouTube-канале Александр Авдевич анонсирует предстоящий тур. Белорус планирует дважды пересечь экватор. Полная обездвиженность нижних конечностей не останавливает.В качестве транспорта ручной велосипед, который путешественник самостоятельно доводил до идеала.
Александр Авдевич, путешественник:
"В идеале хендбайк состоит из балки, ибольше ничего в нем нет. Япридумывал, наваривал, чтобы коляска ложилась. Все под заказ шили, чтобы не промокал, и чтобы было удобно складывать всякие походные вещи"
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С инвалидным креслом Саша Авдевич познакомился в 2011-м: 26-летний белорус не справился с управлением спортивного мотоцикла - врезался в столб.После аварии не пал духом и присоединился к формированию инклюзивной культуры общества. На своем примере показывает: ограничения лишь в голове! И путешествовать можно - было бы желание.
Александр Авдевич, путешественник:
"Я понял, что мы слишком локально представляем, как живут люди с инвалидностью, что во всем мире ситуация совершенно рознится. У нас есть лозунг World inclusive trip. То есть посыл такой, чтобы показать действительную инклюзивную картину мира, чтобы рассказать тем людям с инвалидностью, которые, возможно, живут в каких-то глухих местах, о том, что есть что-то большое, широкое, чему-то научить или, возможно, самому научиться чему-то".
До старта кругосветного путешествия месяц
До старта кругосветного путешествия ровно месяц. Каждый день подготовка. Самое непростое, делится Саша, - это найти подходящие туристические девайсы.Сейчас, например, занимается поиском палатки, теплой и простой в использовании.
Александр Авдевич, путешественник:
"Из-за того, что я все везу на своих руках, нужно максимально облегчать. То есть все должно быть ультралегкое, ультракомпактное, и еще плюс я должен иметь возможность сам все это раскладывать".
Скорость ручного велосипеда - 15-20 км/ч
С собой только самое необходимое, чтобы не утяжелять хендбайк. Кстати, средняя скорость ручного велосипеда около 15 километров в час.
Завершить кругосветное путешествие и вернуться в Беларусь герой планирует примерно через полтора года. А все это время о своих приключениях Саша Авдевич будет рассказывать аудитории в социальных сетях.
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