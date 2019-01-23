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Александр Барауля о спортивных событиях в Беларуси в 2019 году

В Минске проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. В турнире участвуют более ста сильнейших фигуристов континента. В этом году Беларусь примет более ста международных спортивных форумов. Какие старты пройдут и чего ожидать болельщикам - мы спросили у заместителя министра спорта и туризма Беларуси Александра Бараули.

Смотрите интервью с заместителем министра спорта и туризма Беларуси Александром Бараулей 24 января в 17:25 в программе "События" на телеканале "Беларусь 24".

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