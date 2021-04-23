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Александр Барсуков - гость проекта АТН "Вопрос номер один"
Чернобыль 35 лет спустя. Возрождение земель и попытки отдельных псевдополитиков поймать волну хайпа на человеческой трагедии.
Это главная тема проекта АТН "Вопрос номер один", который выйдет в эфир 24 апреля. Политика. Фейки. Громкие заявления. Поговорим откровенно и затронем самые обсуждаемые вопросы времени. Гость - помощник Президента - инспектор по Минску, а еще ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС Александр Барсуков.
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