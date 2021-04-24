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Александр Барсуков - гость проекта "Вопрос номер один"

Возрождение земель и попытки отдельных псевдополитиков поймать волну хайпа на человеческой трагедии - это главная тема проекта АТН "Вопрос номер один", который выйдет в эфир сегодня.

Политика. Фейки. Громкие заявления. Поговорим откровенно и затронем самые обсуждаемые вопросы. Гость - помощник президента - инспектор по Минску, а еще ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС - Александр Барсуков.

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