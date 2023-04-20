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Александр Беглов: Санкт-Петербург стал главным проводником белорусских продуктов в России
Больше ли стало белорусских продуктов после продовольственных форумов, заинтересовался ли российский ретейл - об этом в "Актуальном интервью" рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Петербург стал главным проводником белорусских продуктов в России. В Северной столице зарегистрированы торговые дома представителей крупных белорусских предприятий, которые управляют поставками самой востребованной белорусской продукции по всей России, отметил губернатор. "В Санкт-Петербурге и в России любят продукты Республики Беларусь, они вкусные, они качественные, они, можно сказать, еще те, советские - с тем вкусом, с тем качеством, без всяких каких-то добавок", - поделился своим мнением Александр Беглов.
Смотрите "Актуальное интервью" ЗДЕСЬ
По его словам, сейчас обсуждается пилотный проект по организации белорусских торговых зон на территории рынков Северной столицы. "Есть вариант участия поставщиков белорусских продуктов в общегородских и районах ярмарках Петербурга, - отметил Беглов. - Магазины магазинами, но к ярмаркам мы все привыкли. Ну, во-первых, весело, хорошо, можно попробовать продукцию. И потом это уже расходится и по другим районам нашего города".
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