Александр Беглов: Санкт-Петербург стал главным проводником белорусских продуктов в России

Больше ли стало белорусских продуктов после продовольственных форумов, заинтересовался ли российский ретейл - об этом в "Актуальном интервью" рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Петербург стал главным проводником белорусских продуктов в России. В Северной столице зарегистрированы торговые дома представителей крупных белорусских предприятий, которые управляют поставками самой востребованной белорусской продукции по всей России, отметил губернатор. "В Санкт-Петербурге и в России любят продукты Республики Беларусь, они вкусные, они качественные, они, можно сказать, еще те, советские - с тем вкусом, с тем качеством, без всяких каких-то добавок", - поделился своим мнением Александр Беглов.

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