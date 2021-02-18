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Александр Бурда о том, как защитить молодые умы от деструктивного влияния в сетях
Одинаково остро для обеих стран - и Беларуси, и России - сейчас стоит вопрос выстраивания грамотной работы с подрастающим поколением. И речь не столько о подготовке кадров (хотя это важно), сколько о воспитании гражданской позиции и патриотизма у молодых людей, что особенно актуально в период смены поколений и информационного давления на молодежь. О том, какие проекты в ближайшие 5 лет помогут защитить молодые умы от деструктивного влияния в сетях и привить нравственные ценности не только в нашей стране, но и на просторах Союзного государства Беларуси и России, обсудим с гостем "Панорамы". К нам в студии присоединяется Александр Бурда, первый заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Беларуси и России (видео).
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