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А. Бутарев провел личный прием граждан Червенского района
Представители Администрации Президента и сенаторы продолжают выездные приемы граждан в регионах. Сегодня жителей Червенского района выслушал помощник Президента - инспектор по Минской области. Одно из обращений коллективное - от работников Минской областной сельскохозяйственной опытной станции Академии наук с просьбой определить статус предприятия и его дальнейшую судьбу.
Целый блок вопросов касался энергообеспечения. Для жителей одной из деревень не могут провести электроотопление, а газификация дорого. Александр Бутарев поручил проанализировать всю ситуацию с топливом и электричеством в деревнях и ускорить модернизацию сетей, а по возможности провести новые. Отдельно остановились на просьбе пенсионера Эрнеста Вержинского. Инвалиду 2 группы не хватает дров, которые он приобретает на зиму по льготным ценам. Решено, как один из вариантов, использовать отходы деревообработки.
Я попросил одну машину (угля) по льготной цене, а вторую дайте по отпускной. И это для меня приемлемо: 320 рублей собрал бы я. Считаю, что он мне окажет помощь, причем по всем моим вопросам. Он мне помощь окажет, на 100 % уверен.
Люди приходят, это, можно сказать, такое обоснованное обращение. По вопросу, например, отопления через электроэнергию. Можно привлекать молодежь, волонтеров, спонсоров, организации города и поддерживать одиноких, престарелых, инвалидов. Приятно, что люди приходят на прием. Это значит, что люди доверяют власти, власть способна решать эти вопросы.
Александр Бутарев ответил и на телефонные звонки. Решения по всем проблемным ситуациям взяты на контроль.
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