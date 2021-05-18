А. Бутарев провел личный прием граждан Червенского района

Я попросил одну машину (угля) по льготной цене, а вторую дайте по отпускной. И это для меня приемлемо: 320 рублей собрал бы я. Считаю, что он мне окажет помощь, причем по всем моим вопросам. Он мне помощь окажет, на 100 % уверен.

Эрнест Вержинский, житель г. Червеня