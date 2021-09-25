3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Александр Червяков: Доходы населения в 2022 году должны вырасти на 2 %
Досрочное использование семейного капитала, бонусы для тех, кто готов переехать в сельскую местность, а также новый механизм добровольного пенсионного страхования. Соответствующие проекты указов на неделе обсудили у Президента.
Новый проект указа об использовании семейного капитала
В прошлом году семейный капитал разрешили тратить досрочно на жилье, образование, медицину. Конечно, с нюансами. Многодетные семьи очень просили расширить возможность получения этих денег заранее. В Минтруда учли пожелания, подготовлен новый документ. Все под запросы многодетных. По статистике так и получается, досрочно больше тратят на улучшение жилищных условий и здоровье.
Новый механизм добровольного пенсионного страхования
Правительство предложило и подходы к развитию пенсионной системы. Главная цель - повысить личную заинтересованность работников в формировании своих будущих пенсионных прав. Механизм для добровольного накопительного страхования пенсий предусмотрен в проекте указа Президента и в целом одобрен.
Рост доходов белорусов - в приоритете правительства
Одна из ключевых задач правительства - рост доходов населения. Правительство работает над проектом бюджета на будущий год. Так, планируется, что реальные доходы белорусов (это значит за вычетом налогов и взносов) должны увеличиться на 2 %. Т.е. средняя зарплата составит 1 551 рубль, в реальном секторе - свыше 1600. Особое внимание низкооплачиваемым профессиям. Об этом в проекте"Вопрос номер один" рассказал профильный министр Александр Червяков.
Ориентиры работы экономики на 2022 год
Среди других задач на будущий год - прибавить в экспорте. Предполагается, выручка вырастет от внешних продаж до 46 миллиардов долларов. Объемы инвестиций увеличатся на 3,3 %. Инфляция не превысит 6 %. Внутренний валовой продукт в следующем году, согласно прогнозу, увеличится на 2,9 %.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов