Александр Червяков: Доходы населения в 2022 году должны вырасти на 2 %

Досрочное использование семейного капитала, бонусы для тех, кто готов переехать в сельскую местность, а также новый механизм добровольного пенсионного страхования. Соответствующие проекты указов на неделе обсудили у Президента.

Новый проект указа об использовании семейного капитала



В прошлом году семейный капитал разрешили тратить досрочно на жилье, образование, медицину. Конечно, с нюансами. Многодетные семьи очень просили расширить возможность получения этих денег заранее. В Минтруда учли пожелания, подготовлен новый документ. Все под запросы многодетных. По статистике так и получается, досрочно больше тратят на улучшение жилищных условий и здоровье.

Новый механизм добровольного пенсионного страхования

Правительство предложило и подходы к развитию пенсионной системы. Главная цель - повысить личную заинтересованность работников в формировании своих будущих пенсионных прав. Механизм для добровольного накопительного страхования пенсий предусмотрен в проекте указа Президента и в целом одобрен.

Рост доходов белорусов - в приоритете правительства

Одна из ключевых задач правительства - рост доходов населения. Правительство работает над проектом бюджета на будущий год. Так, планируется, что реальные доходы белорусов (это значит за вычетом налогов и взносов) должны увеличиться на 2 %. Т.е. средняя зарплата составит 1 551 рубль, в реальном секторе - свыше 1600. Особое внимание низкооплачиваемым профессиям. Об этом в проекте"Вопрос номер один" рассказал профильный министр Александр Червяков.





Ориентиры работы экономики на 2022 год