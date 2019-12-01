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Александр Чикилевский. Обладатель звания "Минчанин года"

Продолжаем знакомить вас с обладателями звания "Минчанин года" - теми, кто предан профессии и своим энтузиазмом заряжает других. Наш герой сегодня - Александр Чикилевский, глава Гильдии поваров Беларуси. В его меню - бельгийская, скандинавская, молекулярная и, конечно, белорусская кухни. А вот откуда сам шеф черпает вдохновение и как создает оригинальные рецепты, сейчас узнаем.

Рассказывает Юлия Токарь.

На пожелтевших страницах - рецепты 19 века. Причем меню составлено по дням недели с учетом праздников и постов. Гуляш по-радзивилловски, гречанники, а вот и котлета из щуки, фаршированная икрой минтая с соусом биск из раковых шеек. Старинное яство уже в современной интерпретации. И сразу мастер развеет главный кулинарный миф. Драники - не белорусское блюдо.
Уже без гастрономических рецептов - важный исторический документ. Статут Великого Княжества Литовского всегда под рукой главного шеф-повара Беларуси.
А еще белорусы могут гордиться своей лазаньей, точнее, лазанкой. Родственное блюдо готовится из кусочков теста ржаной или гречневой муки, заливается жареным салом с луком и запекается в горшочке с мясом. Все эти аппетитные идеи Александр черпает из старинных книг, за которыми регулярно отправляется в Национальную библиотеку.
Встретить Александр Чикилевского можно и в главной сокровищнице искусства. Художественный музей - любимое место с детства.
Как настоящий художник - он искусно сочетает простые на первый взгляд ингредиенты, вдохновляет своих коллег и родных. Александр Чикилевский - повар в шестом поколении, а его сыновья также гуру в гастрономии. И это тот случай, когда профессия становится призванием, увлекает и вдохновляет на новые кулинарные открытия, чтобы сделать вкус к жизни еще острее.

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