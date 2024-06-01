Александр Егоров 5 июня проведет выездной прием граждан в Ляховичах

Совершенствование работы с обращением граждан - одна из тенденций современной Беларуси. Слышать людей и идти навстречу в решении проблем, где главное - это работа сообща всей вертикали власти. В нашей стране этот вопрос прорабатывается на всех уровнях. Особое внимание - на решении проблем людей в регионах.