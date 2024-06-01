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Александр Егоров 5 июня проведет выездной прием граждан в Ляховичах

Совершенствование работы с обращением граждан - одна из тенденций современной Беларуси. Слышать людей и идти навстречу в решении проблем, где главное - это работа сообща всей вертикали власти. В нашей стране этот вопрос прорабатывается на всех уровнях. Особое внимание - на решении проблем людей в регионах.

5 июня в ходе рабочей поездки в Ляховичи Брестской области прием граждан проведет заместитель главы Администрации Президента Александр Егоров.

Контактный телефон по вопросам записи на личный прием в Ляховичском райисполкоме - 8 (01633) 2 15 74.

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