ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Александр Егоров рассказал, достаточно ли финансовых механизмов для поддержки бизнеса

Спрос же на внутреннем рынке поддерживается за счет кредитных ресурсов банков в национальной валюте, доступность которых для организаций и людей повысилась на фоне снижения процентных ставок. Активно этой возможностью пользуется малый бизнес.

Какие сферы сейчас наиболее активно развиваются и достаточно ли финансовых механизмов для их поддержки? Об этом мы спросили у председателя правления Банка развития (подробности в видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все