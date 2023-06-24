Александр Егоров рассказал, достаточно ли финансовых механизмов для поддержки бизнеса

Спрос же на внутреннем рынке поддерживается за счет кредитных ресурсов банков в национальной валюте, доступность которых для организаций и людей повысилась на фоне снижения процентных ставок. Активно этой возможностью пользуется малый бизнес.

Какие сферы сейчас наиболее активно развиваются и достаточно ли финансовых механизмов для их поддержки? Об этом мы спросили у председателя правления Банка развития (подробности в видео).