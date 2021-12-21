Фадеев: Если блок НАТО перейдет красные линии, Россия ответит самым серьезным образом

Усиление НАТО у границ Союзного государства, РБ, нашей Калининградской области - это вещь давняя. Это тенденция руководства блока НАТО, поэтому РФ будет принимать адекватные и сообразные ситуации меры. Что касается РБ, это миролюбивое государство, которое всегда на внешней арене заявляло о своем миролюбии, о том, что не собирается ни на кого нападать, поэтому концентрация войск на белорусской границе говорит о том, что это игнорируется Западом, ему все равно, какую позицию занимает РБ. Он проводит свою силовую линию, цель которой - принудить Россию и Беларусь следовать в фарватере Запада. Россия занимает выдержанную позицию, но красные линии Путин прочертил. И если они будут нарушены, если блок НАТО будет продвигаться дальше на Восток, если на территории Украины, соседки Беларуси, будут размещены ударные комплексы, то Россия ответит самым серьезным образом, так аккуратно скажем.

Александр Фадеев, руководитель отдела Беларуси Института стран СНГ