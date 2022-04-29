Александр Фадеев: Региональное сотрудничество - очень важная тема для Беларуси и России

Региональное сотрудничество между Беларусью и Россией - это очень хорошая традиция, а главное - взаимовыгодная для обеих стран. А в период санкционного давления стратегическая. И нам надо такое сотрудничество еще больше расширять. Ведь это в первую очередь влияет на благосостояние простых граждан. Таким мнением поделился руководитель отдела Беларуси Института стран СНГ Александр Фадеев.



Александр Фадеев, руководитель отдела Беларуси Института стран СНГ:

Региональное сотрудничество - это добрая, позитивная история. Региональное сотрудничество было всегда между двумя странами. Конечно же, есть передовики в этом направлении: Москва, Московская область, Санкт-Петербург. Но есть регионы, которые инертно относятся, как правило, дотационные наши регионы. Естественно, что подключение их к экономическому сближению двух государств, к взаимовыгодному сотрудничеству в различных сферах (в промышленной кооперации, в сельском хозяйстве) очень важно.

"Я бы не умалял достоинств региональных программ, потому что зачастую на местах руководство этих регионов гораздо ближе к тем проблемам, с которыми живут эти регионы. Естественно, оно ближе к населению, к его нуждам, а главная задача Союзного государства в том числе -повышение материального уровня народов двух стран. Естественно, что в этом плане эти региональные стройки много могут сделать", - подчеркнул Фадеев.