Александр Фельдман: Все должно быть в рамках закона. Потрясения нам не нужны

Заслуженный учитель Беларуси Александр Фельдман высказался о происходящем в Беларуси.



"Хотелось бы, чтобы все происходило в спокойной обстановке. Каждый имеет право избирать и избираться. Главное, чтобы в стране не было никакой дестабилизации ситуации. Нужно, чтобы была стабильность в обществе".



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