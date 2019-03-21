Александр Гарцуев в проекте "Беларусы" 22 марта в 20:30 на "Беларусь 24"

Александр Гарцуев: Служат Родине, служат в церкви и служат в театре. Работой это назвать нельзя, потому что это жизнь!



Накануне Всемирного дня театра о режиссуре, драматургии, об актерах и зрителях. А главное - о театральном закулисье расскажет художественный руководитель Республиканского театра белорусской драматургии Александр Гарцуев



32 года в стенах Национального театра имени Янки Купалы. Его актерская карьера формировалась на сцене главного театра страны, там же - дебют в роли режиссера. Однако ему предложили стать художественным руководителем Республиканского театра белорусской драматургии и он, не раздумывая, согласился. В главной роли программы "Беларусы" - актер, режиссер Александр Гарцуев.



"Помню, когда я поставил один из первых своих спектаклей, я отсидел 28 спектаклей, работал вместе с актерами, а сейчас тяжело смотреть одно и то же. Актерам, надо давать люфт! Не надо пугать артистов или надо смотреть спектакль так, чтобы они тебя не видели. У каждого - свои тайны. Это называется допустимая импровизация - для живости, а театр ценен тем, что он здесь и сейчас. Каждый раз это что-то новое, именно тогда возникает общение со зрительным залом", - делится профессиональными секретами Александр Гарцуев.



Для него главным в театре был и будет актер. Личность, через которую режиссер может транслировать свои мысли. Об уникальности своего театра, о белорусской драматургии и о феномене "белорусского зрителя" Александр Гарцуев расскажет в новом выпуске проекта "Беларусы".



"Театр – это коллективное творчество, без команды театра быть не может! Я режиссер упрямый, но я не диктатор, я вряд ли друг… я - старший товарищ", - размышляет наш главный герой.



Съемочная группа попала на репетицию премьерной постановки "Гендерные выкрутасы". В профессиональном режиссерском портфолио Александра Гарцуева больше 60 спектаклей – редко кому удается поставить столько. Хотя точный подсчет вести перестал, старается брать не количеством, а качеством.



В проекте "Беларусы" Александр Гарцуев рассказал не только о профессиональном, но и о личном: как любит проводить свободное время, где отдыхает и как строятся взаимоотношения в его творческой семье.



Премьеру театрального выпуска "Беларусов" смотрите 22 марта в 20:30 на телеканале "Беларусь 24".