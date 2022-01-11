Александр Ивановский считает ситуацию в Казахстане очередной попыткой Запада забрать под свое влияние постсоветскую территорию

У них кризис, а в период кризиса действуют другие законы. Сначала наведем порядок, а потом будем разбираться. И в этот момент идут жесткие меры, которые и были приняты, начиная от ввода контингента для стабилизации обстановки. Я хочу провести параллели с нами при всех отличиях, что есть. Мы стояли одной ногой рядом с тем, что происходило. Вот эти ребята, стоящие на скамеечках в белых носочках, имели совсем другие лица. Это информационная война, это навязывание образов, навязывание идей и смыслов всего, что происходит.

Ситуация в Казахстане стала центральной темой очередного выпуска программы "Скажинемолчи". По мнению эксперта по информационной безопасности Александра Ивановского, это очередная попытка Запада забрать под свое влияние постсоветскую территорию. И это очень напоминает события в Беларуси в 2020 году. В двух случаях государства удалось сохранить, в том числе благодаря работе силового блока.Смотрите полную версию программы на официальном YouTube-канале "Беларусь 1", а также в телеграм-канале "Скажинемолчи".