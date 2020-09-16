Протестные движения в Беларуси - хорошо отработанная как в Украине, так и других постсоветских странах западная система по развалу государства. Такое мнение высказал народный депутат Верховной рады Украины Александр Качный. По словам нардепа, Запад пытается манипулировать именно молодежью, привлекая их европейскими ценностями, свободой передвижения и высокими зарплатами. Хотя на самом деле так называемые западные партнеры пытаются толкнуть Беларусь в экономическую пропасть, как это уже случилось с Украиной.



