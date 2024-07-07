Александр Карелин: Всегда мы были обязаны быть в галстуке, рубашке и пиджаке - потому что мы представляли великую державу

"Попадая в сборную команду и в советском учете, и уже в постсоветском, всегда, когда мы ехали на официальные чемпионаты, чемпионат мира, континента, тем более Олимпийские игры, всегда мы были обязаны быть в галстуке, в рубашке и в пиджаке. Потому что мы представляли великую державу", - вспоминает трехкратный олимпийский чемпион по борьбе.

Парни, которые представляют национальные цвета флага, выходя на спортивное ристалище, представляют свою державу, лучшую ее часть. Поэтому покрывать себя нужно не изысками причесок, не дай бог, не татуировками, а именно славой и репутацией, которая соотносится со своим государством.

Парни, которые представляют национальные цвета флага, выходя на спортивное ристалище, представляют свою державу, лучшую ее часть. Поэтому покрывать себя нужно не изысками причесок, не дай бог, не татуировками, а именно славой и репутацией, которая соотносится со своим государством.

Для того чтобы поколения спортсменов понимали друг друга, надо разговаривать, считает он. "Поехали по институтам Беларуси. Я рад тому обстоятельству, что Сергей Борисович Репкин, ректор БГУФКа, поддержал. У нас разговор еще не закончился минутный, когда он сказал: "Готов, давайте совмещать программы и графики, и будем это делать", - рассказал Александр Карелин. - Поэтому всегда нужно помнить, что мы не себя представляем, мы представляем сложную, связанную поколениями школу. И к этой школе всегда есть отношения взыскательные, потому что от нас ждут побед".