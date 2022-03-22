3.65 BYN
Александр Карлюкевич - новый председатель Союза писателей Беларуси
В Союзе писателей Беларуси - новый председатель: Александр Карлюкевич сменил на посту Николая Чергинца, который возглавлял организацию с 2005 года. Решение было принято на 25-м съезде Союза писателей Беларуси. Впервые за 5 лет в Национальной библиотеке собрались литераторы со всей страны - 197 делегатов. Такое количество обеспечило кворум. На встречу прибыли и представители сообщества из России. Съезд работал по Уставу с соблюдением церемониала.
Карлюкевич: Писатель сегодня - солдат слова
На съезде был избран президиум из 16 человек. В его состав вошли заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий, министр информации Владимир Перцов, главы областных отделений Союза писателей Беларуси, председатель правления Союза писателей России, известный военный прозаик Николай Иванов и другие. Делегаты дали оценку работе организации за пять лет, решили некоторые вопросы изменений в Уставе и выбрали нового председателя. Александр Карлюкевич пообещал к эволюционным изменениям добавить новые скорости.
Сегодня нельзя просто отсидеться в своем кабинете только за своим столом. И за своим столом, и перед компьютером, и перед листом бумаги надо ощущать себя солдатом слова, солдатом, который свой художественный талант, свои вкусы воспроизводит с расчетом, что они защитят мир. Наш патриотизм, наше представление об Отечестве, о родном крае, о весомости мира связаны со словом, с его влиянием на духовный характер человека.
В прошлом году издано более двух книг на одного жителя Беларуси
Александр Карлюкевич - белорусский краевед и журналист. С 2012 года был директором и главным редактором издательского дома "Звязда". Пять лет спустя назначен на пост министра информации, который покинул в июне 2020-го. Новый председатель подчеркнул, что Беларусь по-прежнему в лидерах по показателям на постсоветском пространстве. В 2021 году издано более двух книг на одного жителя страны.