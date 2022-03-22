Александр Карлюкевич - новый председатель Союза писателей Беларуси

Сегодня нельзя просто отсидеться в своем кабинете только за своим столом. И за своим столом, и перед компьютером, и перед листом бумаги надо ощущать себя солдатом слова, солдатом, который свой художественный талант, свои вкусы воспроизводит с расчетом, что они защитят мир. Наш патриотизм, наше представление об Отечестве, о родном крае, о весомости мира связаны со словом, с его влиянием на духовный характер человека.

Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси