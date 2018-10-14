Александр Кокорин и Павел Мамаев превзошли себя

Футбол в чистом виде в одни ворота проиграл "околофутболу". Очередной скандал с изнасилованием, связанный с лучшим футболистом мира Криштиану Роналду, не обошел стороной, наверное, ни одно СМИ. Но, ковыряясь в этом грязном белье, даже желтая пресса приходит к выводу: кое-кто на статусе и возможностях КриРо просто делает бизнес. Есть стойкое ощущение, что португалец карьеру продолжит и в тюрьму не попадет.

А вот его менее удачливые и менее мастеровитые коллеги из России Александр Кокорин и Павел Мамаев уже за решеткой под следствием, хотя неделю назад им еще рукоплескали трибуны. "Мамаево-кокорище" - так назвали журналисты выходку российских футболистов. Скандально известная парочка на этот раз превзошла себя - избила людей, и максимальный срок, который им светит, - семь лет.

Не хочется бежать впереди паровоза - суд вынесет вердикт, но ремарку все же позволим себе: эти двое давно ходили под карточкой, как говорят в футболе. Шампанское в Монако, гонки по встречке, стрельба из пистолета - эти факты широко известны, можно только представить, какие деяния оставались за кадром. Самовлюбленные, опьяненные безнаказанностью молодые люди с огромными деньгами в руках потеряли ориентиры. Но, кажется, в этот раз не на того нарвались. Хронология последних дней в "околофутболе" - у Николая Стуло.

Начало громкой истории положил вот этот пост в "Инстаграме". Александр Кокорин и Павел Мамаев собрались отмечать 10 лет дружбы.

"Когда эти двое вместе - ничего хорошего не жди", - скажет потом президент "Зенита" Сергей Фурсенко.

По дороге из Петербурга в Москву компания с пьяными футболистами разгромила вагон поезда "Сапсан". Правда, эта информация подтверждения пока не получила. По сообщениям "Московского комсомольца", погуляв в ресторане и стриптиз-клубе на два с половиной миллиона российских рублей, молодежь отправилась в кафе позавтракать. Там случился первый конфликт, снятый камерами видеонаблюдения. Вот Кокорин бьет стулом мужчину. Мужчина оказался непростым - чиновник из Минпромторга Денис Пака. Спускать дело на тормозах он не стал, вместе с коллегой написал заявление в полицию. Причина конфликта - расовая неприязнь.

Почти сразу в этой печальной истории открывается и новая сюжетная линия. Оказывается, после стриптиз-клуба компания Кокорина - Мамаева уже избила одного человека. Им оказался водитель телеведущей Первого канала. Белорус Виталий Соловчук. На камерах видеонаблюдения видно, что мужчина убегает от разгоряченных отморозков, старается избежать бойни, поднимая руки вверх. Но даже уличные правила драки чужды молодчикам. Сотрясение мозга и черепно-мозговая травма. Но и футболистам не повезло снова: как разузнали журналисты, бывший муж телеведущей в прошлом занимал высокую должность в ФСБ.

Обвинения к футболистам нарастали, как снежный ком. Их вызвали в полицию, возле управления собрались десятки журналистов. Столько представителей СМИ обычно работают в одном месте, если дело касается, к примеру, важного визита на высоком политическом уровне. А здесь факт хулиганства. Сами же футболисты не спешили раскаиваться. Поэтому тон представителя полиции становился возмущенно-назидательным.

Кокорин и Мамаев все же явились. Причем Кокорин опоздал. Во время дачи показаний его лицо не выражало сожаления.

В эти дни в отношении Кокорина и Мамаева вместе с потоками гнева доносятся и предложения не судить парней строго. Мол, хорошие парни и футболисты, оступились. С кем не бывает. Однако выражение лица Кокорина на фото с наручниками вкупе с другими фактами не позволяет говорить, что он хотя бы осознал содеянное.

А вот это реакция на происходящее отца Павла Мамаева. Привести его аудиоспич в эфире не представляется возможным. Лучше уж читать. Правда, если убрать всю нецензурщину, трудно понять, что хотел сказать человек. Но об уровне культуры и воспитания здесь свидетельствует многое.

11 октября суд поместил спортсменов под стражу на два месяца. Следствие объяснило необходимость ареста тем, что они совершили преступление в составе группы лиц, а также могут скрыться и оказать давление на свидетелей.

Пока Кокорин и Мамаев находятся в Бутырском следственном изоляторе, их защита работает. По словам очевидцев, на судебном заседании представители Мамаева утверждали, что драку в кафе затеял не их подзащитный, а Кокорин. Очевидно, что согласия у друзей нет и уже вряд ли будет.