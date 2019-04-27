Александр Конюк: В отношении нарушителей противопожарных норм могут быть возбуждены уголовные дела

Погода хоть и способствует мероприятиям под открытым небом, и все же длительное отсутствие дождей обостряет пожароопасную ситуацию в лесах. Ее контролирует Генпрокуратура Беларуси. В отношении нарушителей противопожарных норм могут быть возбуждены уголовные дела. Это заявил генпрокурор Александр Конюк. Запреты и ограничения на посещение лесов введены уже в 117 районах страны. На усиленный режим работы переведено МЧС. Сегодня утром удалось потушить пожар на Ольманских болотах. Всего за прошедшие сутки ликвидированы 8 лесных пожаров и 14 торфяных.



Сообщения о запрете на посещение лесов белорусы начали получать еще накануне. Находиться в них небезопасно.