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Александр Коваленя: Национальная безопасность - это основа государственности
Последняя редакция Концепции национальной безопасности Беларуси действовала более 12 лет. К разработке новой Концепции были привлечены научное и экспертное сообщество нашей страны, представители Национальной академии наук, Академии национальной безопасности, Белорусского института стратегических исследований, ведущих вузов страны. Об этом идет речь в фильме АТН "Концепция национальной безопасности".
Положения Концепции обсуждались на научно-практических конференциях, в СМИ. Были изучены аналогичные документы НАТО, США, Великобритании, Германии, Франции.
Национальная безопасность, как мы понимаем, - это основа государственности. Без национальной безопасности невозможно ни развитие культуры, ни развития языка, литературы, ни решение социальных программ. Ведь не зря нас учили классики, если вы помните, что каждая революция чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. Вот перефразирую это - мы должны, опираясь на огромные традиции и опыт наших предшественников, именно создавать систему национальной безопасности.
"Благодаря сотрудничеству Государственного секретариата Совета безопасности и ученых мы создали, разработали научно-обоснованную Концепцию национальной безопасности", - отметил Александр Коваленя.
Был изучен опыт и стран бывшего советского пространства. Досконально рассмотрели вышедшую в 2021 году стратегию национальной безопасности Российской Федерации. Но белорусский документ уникален. Он не копирует ни один из документов стран-соседей. Он вобрал в себя все новые положения и изменения, произошедшие в мире за последние годы. Учтены все положения обновленной Конституции.
В составе межведомственной рабочей группы по обновлению Концепции нацбезопасности трудились представители более 30 уполномоченных государственных органов и организаций, которые представляли все без исключения сферы жизнедеятельности нашей страны.
Подробнее о Концепции национальной безопасности Беларуси смотрите ЗДЕСЬ.
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