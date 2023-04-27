Александр Коваленя: Национальная безопасность - это основа государственности

Национальная безопасность, как мы понимаем, - это основа государственности. Без национальной безопасности невозможно ни развитие культуры, ни развития языка, литературы, ни решение социальных программ. Ведь не зря нас учили классики, если вы помните, что каждая революция чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. Вот перефразирую это - мы должны, опираясь на огромные традиции и опыт наших предшественников, именно создавать систему национальной безопасности.

Александр Коваленя, академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, член Президиума НАН Беларуси