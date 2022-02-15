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Александр Кукса: Стабильность в обществе обеспечивает благосостояние каждого в Беларуси
Высокий интерес граждан к реформе Конституции говорит о том, что общество созрело для эволюционных перемен и стало более политически грамотным. В этом уверены и эксперты. Вот мнение заведующего кафедрой истории БНТУ Александра Куксы (видео).
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