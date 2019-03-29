Александр Ласевич возглавил Логойский район

В Минской области изменения в структуре руководства. Логойский район возглавил Александр Ласевич. До этого времени он работал в Пуховичском райисполкоме первым заместителем председателя - курировал сферу сельского хозяйства и продовольствия. С Логойским районом уже знаком - три года возглавлял сельхозпредприятие. Поэтому именно хозяйственного подхода ждут от молодого руководителя. Среди задач, которые ставит перед собой Александр Ласевич, не только сфера АПК, но и рост промышленности, создание новых рабочих мест, развитие социальной сферы. Логойский район - это не только площадка для малого и среднего бизнеса и развития инвестпроектов. У региона также большой спортивно-туристический потенциал.