3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Александр Лим - гость проекта "Скажинемолчи"
Путь этнического корейца в тысячи километров. Из Кыргызстана через Томск и навсегда в Беларусь. Председатель Ассоциации белорусских корейцев- Александр Лим - в интервью проекту "Скажинемолчи" рассказал, почему, побывав во многих странах мира, предпочел Синеокую. Экономическое развитие, нон-стопная "стройка" во благо и особенное блаженство в воздухе, которое чувствуешь прямо с трапа самолета. Предприниматель поделился секретами брака, разницей между нациями. Рассказал, почему 19 августа 2020 года стал частью "Патриотов Беларуси" и как пытался понять "ту сторону баррикад".
С учетом моего опыта (я видел разное), я не вижу здесь той ситуации, при которой нужно вот так вставать, подниматься, бунтовать. Я хотел понять, откуда у них это... И я понял, что их качают. На эмоции. Они нашли слабое место у белорусов. А белорусы очень миролюбивые, толерантные, внимательные. И вот на этом их и поймали. Какую-то часть. Не все на это пошли, но некоторые люди попались на крючок.
В Беларуси Александр Лим уже пустил корни - с женой-белоруской у него многодетная семья. Развивает свой бизнес и активно выступает за развитие фестиваля национальных культур.
Я ни по рождению белорус (я здесь не родился), ни по национальности. Но я сюда приехал, нашел свою половину, я полюбил ее и полюбил эту землю. Беларусь, как жена, например. А я ее любящий муж. Хочу все время, и все, что я могу, все мои способности хочу вложить в эту землю. Хочу развивать ее. Было принято решение пускать корни здесь, рожать детей. Хочется, чтобы они жили еще в лучшей стране, чем я.
Смотрите полный выпуск программы "Скажинемолчи" на YouТube-канале "Беларусь 1" и в Telegram.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе