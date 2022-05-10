Александр Лим - гость проекта "Скажинемолчи"

Я ни по рождению белорус (я здесь не родился), ни по национальности. Но я сюда приехал, нашел свою половину, я полюбил ее и полюбил эту землю. Беларусь, как жена, например. А я ее любящий муж. Хочу все время, и все, что я могу, все мои способности хочу вложить в эту землю. Хочу развивать ее. Было принято решение пускать корни здесь, рожать детей. Хочется, чтобы они жили еще в лучшей стране, чем я.

Александр Лим, председатель Ассоциации белорусских корейцев, предприниматель