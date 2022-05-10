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Александр Лим - гость проекта "Скажинемолчи"

Путь этнического корейца в тысячи километров. Из Кыргызстана через Томск и навсегда в Беларусь. Председатель Ассоциации белорусских корейцев- Александр Лим - в интервью проекту "Скажинемолчи" рассказал, почему, побывав во многих странах мира, предпочел Синеокую. Экономическое развитие, нон-стопная "стройка" во благо и особенное блаженство в воздухе, которое чувствуешь прямо с трапа самолета. Предприниматель поделился секретами брака, разницей между нациями. Рассказал, почему 19 августа 2020 года стал частью "Патриотов Беларуси" и как пытался понять "ту сторону баррикад".

С учетом моего опыта (я видел разное), я не вижу здесь той ситуации, при которой нужно вот так вставать, подниматься, бунтовать. Я хотел понять, откуда у них это... И я понял, что их качают. На эмоции. Они нашли слабое место у белорусов. А белорусы очень миролюбивые, толерантные, внимательные. И вот на этом их и поймали. Какую-то часть. Не все на это пошли, но некоторые люди попались на крючок.
Александр Лим, председатель Ассоциации белорусских корейцев, предприниматель

В Беларуси Александр Лим уже пустил корни - с женой-белоруской у него многодетная семья. Развивает свой бизнес и активно выступает за развитие фестиваля национальных культур.

Я ни по рождению белорус (я здесь не родился), ни по национальности. Но я сюда приехал, нашел свою половину, я полюбил ее и полюбил эту землю. Беларусь, как жена, например. А я ее любящий муж. Хочу все время, и все, что я могу, все мои способности хочу вложить в эту землю. Хочу развивать ее. Было принято решение пускать корни здесь, рожать детей. Хочется, чтобы они жили еще в лучшей стране, чем я.
Александр Лим, председатель Ассоциации белорусских корейцев, предприниматель

Смотрите полный выпуск программы "Скажинемолчи" на YouТube-канале "Беларусь 1" и в Telegram.

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